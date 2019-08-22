Федотов: компетенцию суда присяжных необходимо расширять

ПЯТИГОРСК, 22 августа. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) выступает за расширение компетенций суда присяжных. Об этом сообщил в четверг глава совета Михаил Федотов на встрече с участниками молодежного форума "Машук" в Пятигорске.

"Наш совет указывает на то, что нужно расширять компетенцию суда присяжных, потому что присяжные - это не профессиональные юристы, это люди из народа. И они решают не вопросы права, а вопросы факта и оценки факта. Они исходят из своих обычных представлений о добре и зле, а это бывает очень правильно и очень полезно", - сказал он.

Федотов отметил, что суд присяжных не идеален. По его словам, на Северном Кавказе, например, подсудимый и член коллегии присяжных могут оказаться родственниками. "А найти надо не одного [присяжного], а целую коллегию", - сказал в это связи глава СПЧ.

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проводится в Пятигорске с 2010 года, за это время в нем приняли участие около 20 тыс. человек. В 2018 году форум проходил с 10 по 24 августа, в нем участвовали почти 2 тыс. представителей регионов России и стран зарубежья. В 2019 году впервые на "Машуке" будет организована третья смена, а число участников увеличится до 3 тыс.