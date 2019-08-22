Захарова станцевала лезгинку с участниками форума "Машук"

ПЯТИГОРСК /Ставропольский край/, 22 августа. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг посетила секцию по обучению лезгинке на молодежном форуме "Машук" и станцевала с его участниками.

Форум проходит 10-24 августа в Пятигорске на горе Машук, где его участники, молодежь с Северного Кавказа, могут пообщаться с представителями власти, именитыми деятелями культуры и спортсменами.

Одним из гостей мероприятия в этом году стала Захарова, которая провела на его полях брифинг для журналистов. Уже после него, во время экскурсии по территории форума, официальному представителю МИД показали секцию по обучению лезгинке. Дипломат стнацевала с участниками форума.

В мае 2016 года на саммите Россия - АСЕАН в Сочи Захарова исполнила русский народный танец "Калинка".