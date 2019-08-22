В Дагестане учредили медаль к 20-летию разгрома боевиков

МАХАЧКАЛА, 22 августа. /ТАСС/. Глава Дагестана Владимир Васильев подписал указ об учреждении юбилейной медали "20 лет разгрома международных бандформирований", документ размещен в четверг на официальном сайте главы республики.

"В ознаменование 20-летия разгрома международных бандформирований, вторгшихся на территорию Республики Дагестан в 1999 году, постановляю учредить юбилейную медаль "20 лет разгрома международных бандформирований", - говорится в тексте указа.

Как следует из документа, медалью будут награждены участники отрядов самообороны, "которые в соответствии решениями органов исполнительной власти Республики Дагестан осуществляли свою деятельность в зонах проведения контртеррористических операций... в период с августа по сентябрь 1999 года", иных лиц в соответствии с Положением об этой медали".

7 августа 1999 года вооруженные бандформирования под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба вторглись с территории Чечни сначала в Цумадинский и Ботлихский районы Дагестана, затем в Новолакский. Первыми на пути бандитов встали местные жители. Выбить боевиков удалось к середине сентября, затем на Северном Кавказе началась масштабная контртеррористическая операция.

В начале августа президент РФ подписал закон о статусе ветерана боевых действий для ополченцев Дагестана. Он предусматривает ряд льгот - денежные выплаты, льготы по ЖКХ, право на статус инвалида боевых действий и соответствующие материальные льготы для ополченцев, получивших ранения, контузии или увечья во время службы в отрядах самообороны Дагестана. В настоящее время в республике ведется актуализация списков воевавших против боевиков в 1999 году ополченцев.