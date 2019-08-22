Пропавшего в горах Южной Осетии леопарда вновь не смогли найти

ВЛАДИКАВКАЗ, 22 августа. /ТАСС/. В горах Южной Осетии завершилась третья поисковая экспедиция, в ходе которой вновь не удалось найти переднеазиатского леопарда Эльбруса, который пропал из виду в дикой природе. Об этом сообщил журналистам координатор проекта ИПЭЭ РАН и "Русгидро" по реализации программы восстановления кавказского барса (переднеазиатского леопарда) в Северной Осетии Артур Алибеков.

В начале 2019 года сигнал со спутникового ошейника леопарда Эльбруса, который через пять месяцев после выпуска в природу Кавказа перешел через Главный Кавказский хребет в Южную Осетию, стал поступать только с одной точки. Две поисковые экспедиции не дали результатов из-за обильных снегопадов.

"В горах Южной Осетии завершилась третья поисковая экспедиция проекта ИПЭЭ РАН и "Русгидро", участники которой попытались прояснить судьбу исчезнувшего в декабре 2018 года переднеазиатского леопарда Эльбруса. Недельные поиски в условиях высокогорья не дали результатов: ученые-зоологи приняли решение завершить экспедиционную фазу поисков краснокнижного кошачьего хищника", - говорится в сообщении.

Участники экспедиции рассчитывали, что в конце лета объем спрессованных снего-каменных масс на горном хребте Кударского перевала, где пропал леопард Эльбрус, заметно сократится и можно будет дать ответ о причинах его исчезновения. Однако после недели поисковых работ в условиях, сопряженных с риском для жизни, было принято решение прекратить экспедиционный формат поисков.

В дальнейшем поиски переднеазиатского леопарда будут вестись с помощью фотоловушек, установленных в местах вероятного появления хищника. Ученые-зоологи, которые ведут мониторинг выпущенных чуть более года назад переднеазиатских леопардов, будут считать Эльбруса пропавшим без вести. По одной из версий, животное могло попасть в лавину, по другой - леопард мог скинуть ошейник со спутниковым датчиком слежения и продолжить свой путь.

Работа мониторинговой группы будет продолжена по части охраны леопарда Волны, а также других особей, выпуск которых запланирован на 2020 год.

Леопарды в дикой природе

В настоящее время в дикой природе на Северном Кавказе обитают три переднеазиатских леопарда: самцы Ахун и Артек на территории Кавказского заповедника и самка Волна - в национальном парке "Алания" в Ирафском районе Северной Осетии. Один из выпущенных в июле 2016 года в Кавказский заповедник самцов по кличке Килли погиб в Абхазии в начале февраля. Второй самец Эльбрус пропал из виду в дикой природе Южной Осетии, это произошло также в начале февраля.

До середины XX века леопард был широко распространен на Кавказе, он занимал практически все горные территории. Однако к 1950-м годам его численность резко сократилась. Во многих районах животное было полностью уничтожено по вине человека.

В 2005 году специалисты Российской академии наук и WWF России разработали программу восстановления популяции леопарда на Кавказе. В 2007 году ее утвердили на уровне правительства РФ. С 2009 года ее поддерживает президент России Владимир Путин.