Дисциплинарная комиссия сделала выговор тверскому священнику за фотографии в вещах Gucci

ТАСС, 22 августа. Дисциплинарная комиссия Тверской епархии сделала устный выговор священнику, опубликовавшему в социальной сети фотографии с вещами итальянского дома моды Gucci и французского Louis Vuitton. Об этом сообщил ТАСС руководитель епархиального отдела Тверской области по взаимоотношениям с обществом и СМИ протоиерей Сергий Дмитриев.

"Я бы сказал, что это у него было баловство - он не богатый человек. Ему сказали, чтобы он это больше не делал. Больше никаких не было репрессий против него", - сказал он.

По словам Дмитриева, священник Вячеслав Баскаков имеет образование историка и увлекается необычными вещами. "Он где-то ищет на интернет-распродажах какие-то вот такие оригинальные штучки. А это он заходил мерил, кто-то сфотографировал. А так он ходит с тросточкой. Нравится человеку быть в образе XIX века", - отметил протоиерей.

Заведующий Тверской епархиальной научной библиотекой, председатель комитета имени К. П. Победоносцева протоиерей Вячеслав Баскаков выложил в свой аккаунт в Instagram фото с аксессуарами и обувью люксовых брендов. Такое поведение вызвало резкую критику общественности.