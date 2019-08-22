Роспотребнадзор проверяет информацию о возможной вспышке чумы в Донецкой области Украины

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Роспотребнадзор проверяет информацию о вспышке инфекции, похожей на чуму, среди украинских военнослужащих в Донецкой области, сообщили в четверг в пресс-службе ведомства.

"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) осуществляет мониторинг ситуации в связи с появившейся в СМИ информацией о вспышке инфекции, подозрительной на чуму, среди военнослужащих Украины в населенном пункте Авдеевка Донецкой области. Вместе с тем природные очаги чумы ранее не регистрировались на данной территории", - говорится в сообщении.

Роспотребнадзор также принял дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу для снижения рисков заражения населения РФ. Кроме того, в МИД России направлен запрос для уточнения информации.

"Роспотребнадзор готов оказать необходимую помощь для диагностики и купирования эпидситуации, проведения противоэпидемических и профилактических мер в полном объеме. Ситуация находится на особом контроле Роспотребнадзора", - добавили в пресс-службе.

Чума передается людям от зараженных животных (преимущественно грызунов), а также через укусы блох, приводя к бубонным формам инфекции. Также передается от зараженного инфекцией человека при личных контактах. Чума лечится антибактериальными средствами, для профилактики инфекции проводится вакцинация.