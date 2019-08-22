Суд Москвы 11 сентября рассмотрит иск ГБУ "Автомобильные дороги" к Навальному

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Коптевский суд Москвы 11 сентября рассмотрит иск ГБУ "Автомобильные дороги" к блогеру Алексею Навальному и иным организаторам несанкционированных акций протеста в Москве. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе суда.

"Рассмотрение иска ГБУ "Автомобильные дороги" к Алексею Навальному, Любови Соболь, Георгию Албурову, Илье Яшину, Александру Соловьеву пройдет в Коптевском суде 11 сентября", - сказали в суде.

Как ранее рассказал ТАСС адвокат Сергей Бадамшин, который представляет интересы Соловьева, представитель компании в ходе сегодняшней досудебной подготовки заявил, что именно после митинга 27 июля появились повреждения газона, в том числе на Садовом кольце. "При этом судья усомнилась в наличии газонов на Садовом, но истец сказал, что к заседанию представит доказательства. Также истец сказал, что компания обеспечивала безопасность движения в этот день по просьбе МВД, и теперь необходимо компенсировать затраты", - отметил адвокат.

ГУП "Мосгортранс" и ГБУ "Автомобильные дороги" подали ряд исков о возмещении ущерба к организаторам несогласованной акции 27 июля в поддержку незарегистрированных кандидатов на сумму около 13 млн рублей.

Так, в Коптевский районный суд Москвы поступил иск ГУП "Мосгортранс" к указанным ответчикам о взыскании убытков. В нем истец просит взыскать с ответчиков солидарно ущерб, причиненный ГУП "Мосгортранс" простоем (потерей рейсов), в размере 1 млн 218 тыс. 590 рублей. Как указывает истец, 27 июля на территории Москвы произошла задержка движения маршрутного транспорта общего пользования, что причинило ГУП убытки.

Аналогичный иск в Коптевский суд поступил от ГБУ "Автомобильные дороги" к тем же ответчикам о возмещении убытков и материального ущерба на общую сумму 11 млн 468 тыс. рублей. Истец полагает, что в связи с обеспечением общественного порядка организация понесла убытки.