Рогозин не знает, как робот "Федор" пишет в Twitter

САМАРА, 22 августа. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что не знает, каким образом робот "Федор" пишет в Twitter. Об этом он сообщил журналистам в четверг во время рабочего визита в Самару.

"Тесно здесь...". Зачем робот Федор летит на международную космическую станцию?

"Сам не знаю, как он это делает", - сказал Рогозин.

Ракета-носитель "Союз-2.1а", на борту которой находился "Федор", стартовала с 31-й площадки космодрома Байконур в 06:38 мск. Робот имеет свои аккаунты в социальных сетях, в которых он рассказывает о полете.

После испытаний он будет возращен на Землю, затем начнется подготовка второго поколения робота, который будет задействован во внекорабельной деятельности.