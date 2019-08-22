{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Рогозин не знает, как робот "Федор" пишет в Twitter

22 августа робот отправился на МКС, о ходе летных испытаний он сообщает в своих аккаунтах в соцсетях
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин
© Михаил Метцель/ТАСС

САМАРА, 22 августа. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что не знает, каким образом робот "Федор" пишет в Twitter. Об этом он сообщил журналистам в четверг во время рабочего визита в Самару.

На эту тему
"Тесно здесь...". Зачем робот Федор летит на международную космическую станцию?

"Сам не знаю, как он это делает", - сказал Рогозин.

Ракета-носитель "Союз-2.1а", на борту которой находился "Федор", стартовала с 31-й площадки космодрома Байконур в 06:38 мск. Робот имеет свои аккаунты в социальных сетях, в которых он рассказывает о полете.

После испытаний он будет возращен на Землю, затем начнется подготовка второго поколения робота, который будет задействован во внекорабельной деятельности.

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссия
Эксперт: школьные уроки по киберспорту повысят конкурентоспособность спортсменов из России
Менеджер секции киберспорта Университета ИТМО Александр Разумов отметил, что соревновательные игры развивают у детей стратегическое мышление и скорость реакции
Читать полностью