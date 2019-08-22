Рогозин не знает, как робот "Федор" пишет в Twitter

САМАРА, 22 августа. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что не знает, каким образом робот "Федор" пишет в Twitter. Об этом он сообщил журналистам в четверг во время рабочего визита в Самару.
"Сам не знаю, как он это делает", - сказал Рогозин.
Ракета-носитель "Союз-2.1а", на борту которой находился "Федор", стартовала с 31-й площадки космодрома Байконур в 06:38 мск. Робот имеет свои аккаунты в социальных сетях, в которых он рассказывает о полете.
После испытаний он будет возращен на Землю, затем начнется подготовка второго поколения робота, который будет задействован во внекорабельной деятельности.