В СПЧ надеются на принятие законопроекта о борьбе с домашним насилием в I чтении в 2019 г.

ПЯТИГОРСК, 22 августа. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека рассчитывает, что законопроект о профилактике домашнего насилия может быть принят в первом чтении в Госдуме в 2019 году. Об этом сообщил в четверг председатель СПЧ Михаил Федотов.

"Есть два проекта сейчас, попробуем из этих двух проектов сделать один и будем его двигать. Мы настроены на то, чтобы этот законопроект [о профилактике домашнего насилия] был принят хотя бы в первом чтении в этом году", - сказал Федотов на встрече с участниками Северо-Кавказского молодежного форума "Машук" в Пятигорске (Ставропольский край).

Работу над законопроектом ведет рабочая группа, в состав которой входят депутаты Государственной думы и члены Совета Федерации. "Такой закон будет, мы этим законопроектом занимаемся уже не первый год. Но правозащитная деятельность требует усидчивости, она требует тщательности, системности, настойчивости. Мы будем и дальше продолжать эту работу", - пояснил глава СПЧ.

В конце 2018 года зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина сообщила, что работа над проектом закона об основах профилактики семейно-бытового насилия завершается. В документе идет речь о так называемом охранном ордере - запрете виновным в домашнем насилии приближаться к пострадавшим от их рук. Это позволит изменить сложившуюся практику, когда жертва рукоприкладства вынуждена уходить из дома и прятаться от агрессора в кризисном центре. Система охранных ордеров уже действует в ряде стран - в Белоруссии и Казахстане.

В феврале 2017 года был принят закон о декриминализации побоев в семье. Закон переводит побои в отношении близких родственников из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения в случаях, когда такой проступок совершен впервые.