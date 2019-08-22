Глава СПЧ не видит будущего у статьи административного кодекса о фейковых новостях

"Бороться с ней [с проблемой фейковых новостей] с помощью КоАП довольно трудно, если вообще можно, [потому что] непонятно, как определить, соответствует ли действительности информация или не соответствует. Здесь не все так просто, именно поэтому мы добились того, что статья в КоАП сформулирована с большим количеством оговорок. Я не думаю, что у этой статьи есть какое-то большое будущее", - сказал Федотов на встрече с участниками молодежного форума "Машук" в Пятигорске.

Федотов отметил, что СПЧ будет следить за тем, как статья применяется на практике. "У нас есть мониторинг, который занимается статьей о фейковых новостях и оскорблении власти", - добавил он, упомянув, что проблема фейковых новостей существует не только в России, но везде, где есть интернет.

О форуме

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проводится в Пятигорске с 2010 года, за это время в нем приняли участие около 20 тыс. человек. В 2018 году форум проходил с 10 по 24 августа, в нем участвовали почти 2 тыс. представителей регионов России и стран зарубежья. В 2019 году впервые на "Машуке" будет организована третья смена, а число участников увеличится до 3 тыс.