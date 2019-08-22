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Глава МИД Германии встретился с руководством фонда "Сколково" и студентами "Сколтеха"

В фойе института Хайко Мааса встретил робот, который "пообщался" с министром

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в четверг познакомился со студентами Сколковского института науки и технологий ("Сколтех") и встретился с руководством фонда "Сколково", передает корреспондент ТАСС.

В фойе института Мааса встретил робот, который, как он сам же и сказал, готов поддержать беседу на любую тему и на любом языке - "только научите". Министр спросил его, любит ли тот футбол. "Я не спортивный робот, но я люблю иногда что-нибудь посмотреть", - ответил робот.

Затем германская делегация проследовала в зал, где состоялась встреча в закрытом формате с представителями фонда "Сколково" и института. Возглавил сколковскую делегацию председатель фонда Аркадий Дворкович.

Программа визита Мааса завершилась общением со студентами "Сколтеха", которые рассказали о своих проектах, научных разработках и исследованиях.

Посещение крупнейшего российского научного кластера стало частью программы визита главы внешнеполитического ведомства ФРГ в рамках Российско-германского года научно-образовательных партнерств.

Теги
ГерманияРоссияМаас, Хайко
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