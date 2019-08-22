Эксперт: школьные уроки по киберспорту повысят конкурентоспособность спортсменов из России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Факультативы по киберспорту в школах могут помочь повысить конкурентоспособность российских киберспортсменов, но для этого инициативу нужно развивать качественно и привлекать компетентных специалистов. Такое мнение в четверг ТАСС высказал менеджер секции киберспорта Университета ИТМО Александр Разумов.

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Институт развития интернета направил письмо на имя главы Минпросвещения РФ Ольги Васильевой с предложением ввести в качестве школьных факультативов уроки по киберспорту. Эксперты уверены, что такая практика поможет создать здоровую культуру потребления игрового контента у детей, а также привить им интерес к образовательному процессу.

"Несомненно, интерес к киберспорту радует, и подобные проекты нужно и дальше предлагать и обсуждать. Киберспорт уже превзошел по популярности большинство классических спортивных дисциплин и вскоре может стать олимпийской дисциплиной. Подобные инициативы, безусловно, помогут повысить конкурентоспособность российских спортсменов", - рассказал Разумов и отметил, что соревновательные игры развивают у детей стратегическое мышление и скорость реакции.

При этом менеджер секции считает, что успех инициативы зависит от качества ее реализации - для этого к воплощению идеи нужно привлекать компетентных специалистов. "Например, авторы предложили включить в программу такие "киберспортивные" игры, как World of Tanks и Minecraft, коими они не являются. Безусловно, игры хорошие, но не киберспортивные. Minecraft в принципе не подразумевает соревновательного режима, а World of Tanks попросту не популярен как киберспортивная игра", - отметил Разумов.

В письме, такст которого имеется в распоряжении ТАСС, сообщается, что Институт развития интернета предлагает вести уроки по таким играм как футбольные симуляторы (FIFA19) и многопользовательские онлайн-игры (Dota 2, Starcraft II, World of Tanks, Minecraft и другие). В институте предполагают, что во время факультативов дети научатся не только получать пользу от игры, но правильно делать разминку глаз, динамические паузы, научатся обсуждать командную стратегию и заниматься эффективным тайм-менеджментом.

В министерстве просвещения считают, что введение дополнительных факультативов в школьную программу, в частности, по киберспорту, может привести к переутомлению учащихся.