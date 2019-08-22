В Госдуме предложили упростить механизм регистрации иностранных лекарств для детей

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" предлагает Минпромторгу и Минздраву РФ выработать упрощенный механизм регистрации иностранных лекарственных препаратов для тяжелобольных детей. Об этом сообщила первый заместитель секретаря генсовета единороссов, депутат Госдумы Ольга Баталина.

Что надо знать про это лекарство

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По ее словам, недопустима регистрация востребованных тяжелобольными детьми лекарств в течение года и более. "Поэтому в кратчайшие сроки Минпромторгу и Минздраву необходимо совместно с иностранными фармацевтическими компаниями разработать упрощенный механизм регистрации самых востребованных препаратов", - сказала Баталина, слова которой приводит в четверг пресс-служба партии.

По ее словам, в настоящее время Минздрав совместно с региональными властями ведет сбор информации о потребности детей в таких препаратах. "Планируется их централизованная закупка федеральным предприятием "Московский эндокринный завод" и дальнейшая передача родителям нуждающихся детей", - отметила депутат.

"Чтобы такой механизм завоза препаратов заработал, потребуется изменение нормативной базы. Мы совместно с Минздравом, Минпромторгом прорабатываем сейчас различные подходы, возможно, это будет акт правительства, возможно, потребуются изменения в федеральные законы. В таком случае "Единая Россия" оперативно внесет их в начале сентября в Госдуму и обеспечит приоритетное рассмотрение", - подчеркнула Баталина.

Она отметила, что централизованная закупка как временная схема будет применяться до тех пор, пока не удастся обеспечить законное приобретение психотропных препаратов родителями. "Для этого Минпромторгу необходимо провести работу с иностранными производителями по регистрации препаратов на территории России и упрощению механизма регистрации, чтобы ускорить решение проблемы лекарственного обеспечения", - уточнила первый замсекретаря генсовета партии.