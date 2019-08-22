Суд оставил без движения иск метрополитена к Навальному из-за выявленных недостатков

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Коптевский суд Москвы оставил без движения иск Московского метрополитена на сумму более 53 тыс. рублей к Алексею Навальному и другим организаторам митингов в Москве до 30 сентября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Исковое заявление ГУП "Московский метрополитен" к Навальному А. А., Галяминой Ю. Е., Жданову И. Ю., Соловьеву А. Ю. и другим о взыскании убытков в размере 53 642 рублей. 20 копеек оставлено без движения в срок до 30 сентября 2019 года для устранения выявленных недостатков в исковом заявлении", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что иски ГУП "Мосгортанса" и ГБУ "Автомобильные дороги" о возмещении ущерба к организаторам несогласованной акции 27 июля в поддержку незарегистрированных кандидатов на сумму около 13 млн рублей будут рассмотрены Коптевским судом 10 и 11 сентября соответственно.

Так, в иске "Мосгортранса" истец просит взыскать с ответчиков ущерб, причиненный простоем (потерей рейсов), в размере 1 млн 218 тысяч 590 рублей. Как указывает истец, 27 июля на территории Москвы произошла задержка движения маршрутного транспорта общего пользования, что причинило ГУП убытки.

Аналогичный иск в Коптевский суд поступил от ГБУ "Автомобильные дороги" на общую сумму 11 млн 468 тысяч рублей. Истец полагает, что в связи с обеспечением общественного порядка организация понесла убытки.