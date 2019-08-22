Глава СПЧ не верит в возможность блокировки в России Youtube и Instagram

ПЯТИГОРСК, 22 августа. /ТАСС/. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов не верит в возможность принятия решений о блокировке Youtube и Instagram в России. Об этом он сообщил в четверг на встрече с участниками Северо-Кавказского молодежного форума "Машук" в Пятигорске (Ставропольский край).

"Я не верю в то, что у нас могут быть приняты какие-то решения по отключению Instagram и Youtube. Судом было принято решение отключить Telegram. Ну и что? <…> Суд не имеет права... выносить решение, которое он не сможет исполнить", - сказал он, отвечая на вопрос участников форума о возможности блокировки этих ресурсов.

Летом 2017 года ФСБ запросила у компании Telegram Messenger LLP (Великобритания) ключи шифрования для доступа к переписке пользователей. Впоследствии выяснилось, что данный запрос касался теракта в метро Петербурга 3 апреля 2017 года, когда погибли 15 и пострадали 103 человека. Telegram обязан был предоставить ключи шифрования, согласно федеральному закону "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27 июля 2006 года.

Telegram ключи не предоставил, в декабре 2017 года юристы мессенджера обратились в Верховный суд России с иском о признании недействующим приказ ФСБ от 16 июля 2016 года. 20 марта 2018 года суд иск отклонил и дал Telegram 15 дней на передачу ключей ФСБ. В тот же день Роскомнадзор уведомил компанию о нарушении закона "Об информации".

Шестого апреля 2018 года, после истечения срока, предоставленного владельцам мессенджера, Роскомнадзор подал иск в суд о блокировке Telegram, суд иск удовлетворил. 16 апреля операторы связи приступили к процедуре блокировки.