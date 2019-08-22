Минздрав Испании подтвердил 175 случаев заражения листериозом в стране

МАДРИД, 22 августа. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Испании подтвердило 175 случаев заболевания листериозом в пиренейском королевстве. Об этом говорится в распространенном в четверг пресс-релизе ведомства.

По его сведениям, наибольшее число случаев заражения зафиксировано в автономном сообществе Андалусия - 161. Кроме того, также имеются заболевшие в Арагоне, Астурии, Мадриде, Каталонии и Эстремадуре.

Как передавала газета El Pais, около 500 человек еще ждут результаты анализов. Власти Андалусии полагают, что число подтвержденных случаев возрастет. Кроме того, во вторник стало известно, что из-за вспышки инфекции в Андалусии умерла пожилая женщина, а в четверг агентство Europa Press сообщило о смерти из-за листериоза 62-летнего жителя автономного сообщества Кантабрия, власти которого, однако, заверяют, что данный случай не связан со вспышкой инфекции в Андалусии. Предполагается, что источником листериоза стала мясная продукция местного производителя.

Власти Андалусии в среду постановили отозвать из продажи все мясные продукты, которые выпускает предприятие Magrudis - производитель изделия, положившего начало крупнейшей вспышке листериоза в Испании.

Листериоз - бактериальная инфекция, поражающая центральную нервную систему и способная вызвать менингит и энцефалит. Заболеванию наиболее подвержены определенные группы людей: беременные женщины, новорожденные, пожилые люди и люди с ослабленной иммунной системой. Чаще всего листериозом можно заразиться при употреблении в пищу продуктов, не прошедших предварительную термическую обработку. Также в зону риска входят мягкие сыры и пищевые продукты быстрого приготовления.