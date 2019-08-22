Глава СПЧ: обмен удерживаемыми между РФ и Украиной должен идти по принципу "всех на всех"

ПЯТИГОРСК, 22 августа. /ТАСС/. Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, включая украинских моряков, должен идти по принципу "всех на всех". Такое мнение высказал в четверг журналистам председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.

"[Обмен возможен], как только будет принято политическое решение и найдены юридические оформления. Более конкретно я ничего сказать не могу, потому что наш совет не занимается деталями этого процесса. Но мы с 2014 года исходим из позиции: все удерживаемые лица должны быть возвращены по принципу "всех на всех". Это принцип", - сказал он на площадке молодежного форума "Машук" в Пятигорске (Ставропольский край).

Ранее в российских и украинских СМИ появились сообщения со ссылкой на информированные источники о возможности в ближайшие недели обмена удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой. Сегодня информацию о российско-украинских переговорах по этому вопросу подтвердили в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о подвижках в этом процессе и комментируя информацию о подготовке такого обмена, сказал, что "определенные контакты на этот счет осуществляются".