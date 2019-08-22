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В Валенсии задержали подростка, светившего лазером в пилотов при посадке самолетов

Его обнаружили на крыше одного из зданий

МАДРИД, 22 августа. /ТАСС/. Правоохранительные органы Испании задержали в Валенсии несовершеннолетнего юношу, который мог ослепить лазером пилотов нескольких самолетов при посадке. Об этом сообщила в четверг в Facebook национальная полиция королевства.

По ее информации, подозреваемым является 16-летний подросток. Он был обнаружен на крыше одного из зданий, куда прибыли сотрудники правоохранительных органов после получения соответствующего уведомления.

Предполагается, что задержанный направлял лазерную указку на самолеты, когда они совершали посадку в аэропорту Валенсии.

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