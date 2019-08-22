В "Победе" прокомментировали инцидент с женщиной, которую не пустили на самолет

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Лоукостер "Победа" направил претензию авиационно-сервисной компании UTG, сотрудники которой допустили, по мнению лоукостера, некорректное общение с клиентом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Победы".

Ранее телеграм-канал Baza опубликовал видео, в котором женщина уговаривает сотрудников аэропорта Внуково пустить ее на рейс "Победы" в Чебоксары, куда она направлялась на похороны родственника. Женщина выбрасывает вещи, которые не прошли по габаритам в ручную кладь, но на рейс ее все равно не пускают, так как посадка закончилась.

"Победа" внимательно изучила ситуацию. В перевозке отказано верно: у нас есть четкие правила, которые никто не должен нарушать. Ручная кладь ограничена габаритами, с которыми все клиенты ознакомлены и по ним готовятся к перелету, чтобы свободно и своевременно пройти предполетные процедуры. Однако "Победа" считает, что грубое общение с клиентами недопустимо ни при каких условиях, поэтому мы направили в компанию UTG, сотрудники которой обеспечили обслуживание и посадку клиентов на наш рейс, претензию с просьбой провести работу по обучению корректному общению с клиентами", - сообщили в пресс-службе лоукостера.