Регионы России отмечают День государственного флага

На главной пешеходной улице Саратова студенты провели артмоб: они создали "живой" триколор, а потом устроили викторину об истории флага. "В этом году триколору исполняется 350 лет, и мы не могли обойти такое мероприятие стороной - ведь очень важно рассказывать людям об истории флага и истории страны, в этом и проявляется, в первую очередь, патриотизм. Люди реагировали очень хорошо, большинство жителей знали о празднике", - рассказал ТАСС один из организаторов мероприятия, руководитель регионального штаба студенческих отрядов Саратовской области Георгий Болотов.

ТАСС, 22 августа. Концерты, шествия и флешмобы проходят в регионах России в четверг в честь 350-летия государственного флага России. Жители запускают в небо трехцветных воздушных змеев, белые, синие и красные шары, проводят акции и шествия с огромными полотнищами в цветах триколора, устраивают исторические викторины и праздничные концерты. О том, как в российских регионах празднуют День государственного флага, рассказали участники и организаторы праздничных мероприятий.

Самый большой флаг РФ в истории современного Крыма развернула молодежь республики во время патриотической акции "ПроФлаг". По данным властей, его длина составила 28 метров, а ширина - 14 метров. На площадке перед историческим парком "Россия - моя история" в Ростове-на-Дону прошел флешмоб, участники которого одновременно запустили в небо 500 шаров белого, синего и красного цвета, а затем на площадке развернули два больших триколора, длиной 15 и 36 метров, также жителям города раздали тысячи ленточек-триколоров в рамках акции "Российская ленточка".

Жители и гости Сочи создали стометровый триколор из своих отпечатков ладоней, всего в акции приняли участие около тысячи человек. "Мы разложили на улице Навагинской 100-метровое белое полотно, и любой желающий мог оставить на нем отпечаток своей ладони. Для этого людям выдавали специальные перчатки, окунали руку в краску - белую, синюю или красную, и вносили свой вклад в создание нового флага. Отпечатков очень много, участвовали с большой охотой, уже к обеду полотно было усеяно следами ладоней, всего было около одной тысячи человек. В итоге получился очень длинный триколор", - сказала ТАСС заместитель начальника управления молодежной политики администрации Сочи Марина Назарова. В настоящее время флаг из отпечатков жителей и гостей курорта вывешен на просушку на площади, готовый символ сочинского Дня флага будет представлен на вечернем праздничном концерте.

Жители Улан-Удэ в честь праздника запустили в центре города 80 воздушных змеев, окрашенных в цвета триколора. Также на площадке перед крупным торговым центром организаторы развернули большой российский флаг. В Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ) прошел флешмоб "Набираем высоту", участники которого запустили в небо белые, синие и красные воздушные шары.

В центре Екатеринбурга в честь праздника волонтеры из Волонтерского центра Свердловской области, Российского движения школьников, "Юнармии", казачества и других общественных организаций развернули российский триколор размером 10 на 15 метров. Для гостей праздника подготовили концерт и подарки в виде ленточек в цветах флага России.

Первые паспорта и танцы с триколором

В Иркутске День государственного флага отметили праздничным концертом в сквере имени Кирова - на центральной площади города. Для горожан выступили творческие коллективы, а для тех, кто увлекается творчеством, организаторы провели различные мастер-классы. В городе Братске праздник отмечают выступлением духового оркестра, и шествием со стометровым триколором.

В Кургане в День Российского флага шестерым подросткам выдал паспорта врио губернатора Курганской области Вадим Шумков. Завершением концерта местных артистов в Кургане стал флешмоб, который провела молодежь города. Под музыку волонтеры исполнили танец, держа в руках полотна цвета российского триколора.

В Тюмени состоялся заезд юных велосипедистов на трехколесных и двухколесных велосипедах. В рамках работы площадки "Тюмень творческая" мастерицы декоративно-прикладного искусства научили тюменцев украшать кокошники и вместе изготовят большое полотно "И гордо реет триколор".

День государственного флага РФ установлен 20 августа 1994 года указом президента России и ежегодно отмечается 22 августа. Государственный флаг - один из официальных символов страны. Историческим государственным флагом России считается бело-сине-красное полотнище, которое впервые было поднято на первом русском корабле "Орел" во время царствования Алексея Михайловича в 1667 году. Белая полоса означала Свободу, синяя - Богородицу, красная - Державность.