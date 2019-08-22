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В "Ленкоме" рассказали о состоянии Марка Захарова

Директор театра Марк Варшавер заявил, что артист идет на поправку, однако врачи "не спешат говорить о выписке"
Художественный руководитель театра "Ленком" Марк Захаров Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Художественный руководитель театра "Ленком" Марк Захаров
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Художественный руководитель театра "Ленком", народный артист СССР Марк Захаров, госпитализированный в Москве с воспалением легких, идет на поправку. Об этом сообщил ТАСС в четверг директор театра Марк Варшавер.

"Еще немножко, и будет Марк Анатольевич совсем здоровеньким", - сказал Варшавер, отметив, что врачи тщательно лечат пациента и не спешат говорить о выписке.

Марк Захаров родился 13 октября 1933 года в Москве. В 1973 году он был назначен художественным руководителем Московского театра им. Ленинского комсомола (с 1990 года - театр "Ленком"). С тех пор за 45 лет им поставлено более 40 спектаклей, в числе которых "Тиль", "Юнона и Авось", "Три девушки в голубом", "Поминальная молитва", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Шут Балакирев", "Вишневый сад", "Женитьба", "Пер Гюнт". Среди его кинорежиссерских работ "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Формула любви".

Теги
РоссияЗахаров, Марк Анатольевич
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