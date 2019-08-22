Глава СПЧ надеется на продолжение работы правозащитников в Чечне

ПЯТИГОРСК, 22 августа. /ТАСС/. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов надеется, что работа правозащитных организаций в Чечне будет продолжена, несмотря на закрытие отделения правозащитного центра "Мемориал". Об этом он сообщил в четверг на встрече с участниками Северо-Кавказского молодежного форума "Машук" в Пятигорске (Ставропольский край).

"Это вынужденное решение, надеюсь, что работа правозащитных организаций в Чечне будет продолжена. Тем более что <...> есть Совет при главе Чечни по развитию гражданского общества и правам человека. Я знаю и руководителя, и членов этого совета - это уважаемые люди, они делают все, что могут", - сказал Федотов.

Ранее председатель совета правозащитного центра "Мемориал" Олег Орлов сообщал, что Титиев после освобождения по УДО, продолжит работать в московском отделении организации аналитиком.

Дело Титиева

Титиева задержали утром 9 января 2018 года. По данным правоохранительных органов, у него в машине нашли пакет с веществом растительного происхождения со специфическим запахом марихуаны весом примерно 200 граммов. Через два дня Шалинский районный суд арестовал Титиева по обвинению в незаконном хранении наркотиков. Правозащитник вину не признает и настаивает, что наркотики ему были подброшены.

В поддержку Титиева выступало множество общественных деятелей и правозащитных организаций по всему миру. В феврале 2019 года Европарламент принял резолюцию о ситуации в Чечне, в которой, в частности, содержится призыв к немедленному освобождению руководителя регионального отделения "Мемориала". Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг мнение о том, что Титиева преследуют за его правозащитную деятельность.