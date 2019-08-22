Законопроект об отмене штрафов для инвалидов за неоплату парковки внесут в Думу осенью

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по социальной политике планирует в осеннюю сессию внести в Госдуму законопроект об отмене штрафов для водителей-инвалидов за неоплату парковки, если они оставили свой автомобиль не на специально выделенных для них по квоте местах. Об этом ТАСС в четверг сообщил член комитета Владимир Круглый, который является автором законопроекта.

"Работа над законопроектом ведется, мы сейчас собираем статистику по регионам. Рассчитываем в осеннюю сессию внести документ в Госдуму", - сказал Круглый.

На заседании комитета в июле сенатор сообщил, что зачастую водителям-инвалидам не хватает квоты в 10%, они вынуждены оставлять автомобиль на обычных парковочных местах, после чего им приходят штрафы за неоплату парковки, которые "практически невозможно оспорить". Глава комитета Валерий Рязанский тогда дал поручение разработать законопроект, который бы вносил изменения в КоАП РФ. По мнению Рязанского, законодательные изменения, которые освободят водителей-инвалидов от подобных штрафов, заставят власти субъектов РФ задуматься над увеличением квот на парковочные места в определенных сегментах города или региона.

Как отметил в четверг в разговоре с ТАСС Круглый, данная проблема характерна для крупных городов, в первую очередь для Москвы и Санкт-Петербурга. Сенатор не исключил, что действие законопроекта будет распространяться только на крупные города.