СПЧ не обладает данными о давлении на осужденного участника "Свидетелей Иеговы"

ПЯТИГОРСК, 22 августа. /ТАСС/. Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) не обладает информацией о якобы оказываемом давлении на подданного Дании Денниса Кристенсена, отбывающего в исправительной колонии №3 под Курском наказание за организацию деятельности религиозной общины "Свидетели Иеговы" (запрещена в РФ). Об этом сообщил в четверг журналистам во время посещения форума "Машук" в Пятигорске Ставропольского края глава СПЧ Михаил Федотов.

Организация 20 августа разместила сообщение о том, что в камеру Кристенсену якобы подбросили нож, кроме того, на него оказывают давление в исправительной колонии №3 в Льгове Курской области и запрещают вести разговоры на религиозную тему с сокамерниками. В августе условия содержании осужденных в этой колонии проверили члены СПЧ Андрей Бабушкин и Мария Большакова.

"У меня нет такой информации. Я его не посещал, а другой информации у меня нет", - сказал Федотов, отвечая на вопрос ТАСС о заявлении Кристенсена о давлении, якобы оказываемом на него в колонии.

В конце мая Орловский областной суд отклонил апелляционную жалобу защиты и оставил в силе приговор Кристенсену в виде шести лет лишения свободы в колонии за организацию деятельности запрещенной в России религиозной организации "Свидетели Иеговы".