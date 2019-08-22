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Чемпионат WorldSkills

Медведев приехал на церемонию открытия чемпионата WorldSkills

Ожидается, что премьер-министр выступит с речью, обратившись к участникам состязаний
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, министр просвещения РФ Ольга Васильева, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и генеральный директор Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" Роберт Уразов Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
Описание
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, министр просвещения РФ Ольга Васильева, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и генеральный директор Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" Роберт Уразов
© Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

КАЗАНЬ, 22 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев посетил торжественную церемонию открытия 45-го Мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills.

Вместе с почетными гостями премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым, президентом WorldSkills International Саймоном Бартли, главой Татарстана Рустамом Миннихановым, вице-премьером Ольгой Голодец, главой Минпромторга Денисом Мантуровым и другими, глава российского правительства появился в VIP-ложе стадиона "Казань-Арена". Ожидается, что Медведев выступит с речью, обратившись к участникам состязаний.

Церемония открытия 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills впервые в истории проходит на футбольном стадионе в присутствии более 40 тыс. зрителей.

Фабулой представления станет история становления молодого профессионала, который пройдет путь от подмастерья к мастеру.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичГолодец, Ольга ЮрьевнаМантуров, Денис ВалентиновичМинниханов, Рустам НургалиевичРоссияWorldSkillsТатарстанМамин, Аскар Узакпаевич
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