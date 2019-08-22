Медведев приехал на церемонию открытия чемпионата WorldSkills

КАЗАНЬ, 22 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев посетил торжественную церемонию открытия 45-го Мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills.

Вместе с почетными гостями премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым, президентом WorldSkills International Саймоном Бартли, главой Татарстана Рустамом Миннихановым, вице-премьером Ольгой Голодец, главой Минпромторга Денисом Мантуровым и другими, глава российского правительства появился в VIP-ложе стадиона "Казань-Арена". Ожидается, что Медведев выступит с речью, обратившись к участникам состязаний.

Церемония открытия 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills впервые в истории проходит на футбольном стадионе в присутствии более 40 тыс. зрителей.

Фабулой представления станет история становления молодого профессионала, который пройдет путь от подмастерья к мастеру.