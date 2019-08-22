День флага в КЧР отметили праздничным шествием, концертами и конкурсами

ЧЕРКЕССК, 22 августа. /ТАСС/. Празднование Дня Государственного флага Российской Федерации прошло в четверг во всех районах Карачаево-Черкесской Республики. В честь праздника были было организовано шествие с российским флагом размером 18 кв.х м, концерты, конкурсы и выставки, передает корреспондент ТАСС с праздничных мероприятий.

"Уже много лет Государственный флаг Российской Федерации является олицетворением могущества и славы нашей огромной страны. Этот праздник объединяет и сплачивает наш многонациональный народ, символизирует славное прошлое, настоящее и будущее нашей великой России. Под нашим флагом живет и развивается новая, свободная демократическая Россия, в процветание и могущество которой самоотверженным трудом вносят свой вклад и жители и нашей республики", - сказал глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов на праздничном концерте.

Празднование началось с торжественного шествия с флагом Российской Федерации размером в 18 кв. м, затем в амфитеатре города Черкесска прошел концерт с участием детских творческих коллективов и исполнителей республики, а также воспитанников Центра военно-патриотического воспитания молодежи Черкесска.

Как рассказали в пресс-службе главы и правительства КЧР, в районах республики были организованы познавательные программы об истории флага и герба России, тематические и книжные выставки о государственных символах страны, лекции в школах, творческие конкурсы и спортивные состязания для детей. Также прошли автопробег и показ фильма.

День Государственного флага России отмечается 22 августа в соответствии с указом президента РФ от 20 августа 1994 года "в связи с восстановлением 22 августа 1991 года исторического российского трехцветного государственного флага".