Совет по организации событийного туризма создали в Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 22 августа. /ТАСС/. Совет по организации событийного туризма создан в Кабардино-Балкарии (КБР), сообщил в четверг ТАСС руководитель федерации автомобильного и мотоциклетного спорта КБР Темиржан Байсиев.

"На данном этапе он [совет] не прикреплен к министерству, но наша команда, в которую входят представители автоклубов республики, общественных организаций, бизнес-сообщества и СМИ решила, что это должен быть Совет по развитию событийного и автомобильного туризма КБР и Северо-Кавказского федерального округа в целом. Мы организуем любое мероприятие и можем стать командой, которая не только в республике сработает, даже выезжая в другие регионы Кавказа, все перспективы есть, нас поддерживает и министерство курортов и туризма, и администрация города Нальчика", - сказал Байсиев.

Министр курортов и туризма республики Мурат Шогенцуков пояснил ТАСС, что совет может рассчитывать на помощь властей. "Ребята могут на нас рассчитывать, по мере необходимости приходить к нам, обсуждать насущные проблемы и выдвигать новые идеи. Мы готовы предоставить им для этого помещение, предлагаем сотрудничество, помощь и поддержку", - сказал он.

Их силами 16 августа в Нальчике был организован автомотофестиваль "Седьмая скорость" при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, рабочей группы по развитию автотуризма в России при экспертном совете комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, Общенациональной ассоциации автомототуризма и органов государственной власти КБР. Его гостями и участниками стали десятки тысяч людей. По мнению местных властей, такие мероприятия способствуют развитию туризма в регионе и привлекают отдыхающих.

В 2018 году турпоток в Кабардино-Балкарию вырос на 20% по сравнению показателем 2017 года и составил 552,3 тыс. человек. Власти Кабардино-Балкарии рассчитывают на увеличение числа туристов в республике в 2019 году на 7-10% по сравнению с итогами прошлого года. Независимо от сезона наблюдается увеличение отдыхающих в Приэльбрусье. Кроме того, пользуются популярностью Черекский, Чегемский и Зольский районы.