Сборная России начала ЧМ WorldSkills 2019 песнями и танцами

КАЗАНЬ, 22 августа. /ТАСС/. Мотивирующими кричалками и танцами начали чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills члены национальной сборной России. Каждый из молодых профессионалов настроен на победу, рассказали они ТАСС.

"Это сборная России, хэй-хэй! Мы в Казани, чтобы победить, хэй! Чтобы победить, хэй!", - скандируют участники российской команды, стоя в дружном хороводе. Все в одинаковой форме, парни - в синих строгих костюмах, девушки - в синих пиджаках и бордовых юбках. По их настрою видно - они приехали побеждать.

"Мы приехали с боевым настроем, который поддерживает команда. Вы сейчас видели, какие мы заряженные. Атмосфера и место очень поддерживает тебя эмоционально, потому что родная страна, Казань - это придает нам всем уверенность", - рассказала Елизавета Некрасова из Москвы, которая представляют страну в компетенции "Экспедирование грузов".

Самое главное в этой компетенции - управление перевозочным процессом, его организация, помощь другим компаниям, упрощение процессов для них. Девушка не знает, каким будет задание на чемпионате, так как оно засекречено. "Поэтому завтра на площадке все будет для меня абсолютным сюрпризом", - сказала она.

Глеб Плахотнюк из Москвы будет представлять Россию в компетенции "Ландшафтный дизайн". По его словам, на чемпионате всем участникам предстоит проделать большую работу - задания состоят из множества составляющих. Этим турнир в Казани отличается от предыдущих.

"Я настроен сегодня исключительно на победу, мы будем побеждать, желаю нам всем успехов и удачи в будущем. В этом году у нас очень много модулей - и мощение, и деревянные конструкции, и вертикальное озеленение, работа с водоемами, с металлом, покраска, облицовка плиткой. Это все мы должны успеть сделать за четыре дня, большой сад, четыре на семь площадка у нас, при этом в начале ничего нет, и в конце мы должны создать полноценный парк с поливом и другими сопутствующими вещами", - рассказал он ТАСС.

Напутствия от премьер-министра

В первый день чемпионата с членами национальной сборной пообщался премьер-министр страны Дмитрий Медведев. Он пожелал им удачи, максимальной концентрации, и самое главное - справиться с волнением. Председатель правительства пообещал болеть за ребят и выразил надежду, что буквально "через несколько дней наша сборная и ее участники в той или иной степени станут призерами". Члены российской команды сфотографировались с главой правительства и подарили ему значок члена сборной.

Чемпионат мира по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills проходит в Казани с 22 по 27 августа. Участие в нем принимают 1,3 тыс. молодых профессионалов из 63 стран. Состязания пройдут по 56 компетенциям, Россию представляют 63 конкурсанта.

WorldSkills International - международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Россия вступила в WorldSkills в 2012 году.