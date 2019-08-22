Церемония открытия мирового чемпионата по профмастерству WorldSkills началась в Казани

КАЗАНЬ, 22 августа. /ТАСС/. Церемония открытия 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills началась в Казани. Мероприятие проходит на футбольном стадионе в присутствии более 40 тыс. зрителей, передает корр. ТАСС.

На церемонии присутствует премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

После представления стран-участниц чемпионата, флаги которых выносят сами конкурсанты, зрителям расскажут историю становления молодого профессионала. Шоу, по словам организаторов, будет попыткой понять, как развить в себе таланты, приобрести навыки и "пройти путь от подмастерья к мастеру".

В церемонии использована технология дополненной реальности, зрители станут частью представления, 3D эффекты будут появляться в виртуальном пространстве стадиона. Одним из гостей церемонии открытия мирового чемпионата Worldskills станет робот-андроид София, ее разработала гонконгская компания Hanson Robotics с использованием технологий искусственного интеллекта. Робот спроектирован таким образом, чтобы учиться и адаптироваться к поведению людей, а также взаимодействовать с ними. София создана со схожей с человеческой манерой речи, чувством юмора, может отвечать на вопросы и проводить простые беседы на заранее определенные темы.

Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills проходит в Казани с 22 по 27 августа. Участие в нем принимают 1,3 тыс. молодых профессионалов из 63 стран. Состязания пройдут по 56 компетенциям, Россию представляют 63 конкурсанта.

WorldSkills International - международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Россия вступила в WorldSkills в 2012 году.