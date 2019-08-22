Новое оборудование для онкологического диспансера закупили в Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 22 августа. /ТАСС/. Карачаево-Черкесский онкодиспансер им. С.П. Бутова получил новое оборудование для внедрения передовых методик диагностики и лечения, сообщили в четверг в пресс-службе главы и правительства региона.

"В республиканский онкологический диспансер в рамках реализации региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение" поступило современное оборудование: ультразвуковые диагностические аппарат и система, а также аппарат искусственной вентиляции легких. В настоящее время идет подготовка помещения для монтажа ангиографического аппарата", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новая система УЗИ с высокой степенью визуализации позволит проводить более обширный спектр исследований и выявлять возможные изменения в организме на ранних стадиях и начинать лечение вовремя. Также по нацпроекту поставлен наркозно-дыхательный аппарат для отделения анестезиологии и реанимации. Перед приобретением нового оборудования проводится обучение медработников.

По данным пресс-службы, после внедрения передовых методик диагностики и лечения возросло число жителей, получающих помощь в дневном и круглосуточном стационарах. Так, за первое полугодие 2019 года их количество увеличилось на 1634 человека по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. На реализацию нацпроекта планируется потратить более 1,7 трлн рублей.