Посольство РФ в США: попытки выставить СССР зачинщиком войны оскорбляют память миллионов

ВАШИНГТОН, 22 августа. /ТАСС/. Ряд СМИ пытается выставить Советский Союз зачинщиком войны, тем самым оскорбляя память миллионов. Об этом пресс-секретарь посольства РФ в США Николай Лахонин написал в статье, опубликованной в четверг в газете The Washington Times.

Дипломат обратил внимание на развернутую в американских СМИ в преддверии 80-й годовщины начала Второй мировой войны русофобскую кампанию, цель которой "возложить ответственность за эту глобальную катастрофу в равной степени на гитлеровскую Германию и Советский Союз и при этом бросить тень на современную Россию". В качестве примера автор приводит публикации газеты The Washington Times "Обеляя вину" от 14 августа и "Пакт Молотова-Риббентропа: плохая сделка 80 лет назад" от 15 августа с обвинениями в адрес Москвы в чуть ли не "союзе" с нацистами перед войной.

"Эксперты", рассуждая о причинах Второй мировой войны, полностью игнорируют события, предшествовавшие заключению 23 августа 1939 года советско-германского договора о ненападении, - указал он. - Налицо стремление предать забвению циничную политику "умиротворения", которую ведущие западные демократии проводили в отношении Гитлера, пытаясь направить его агрессию на Восток - против СССР".

Тяжелое решение

По словам пресс-секретаря, в публикациях умышленно замалчивается Мюнхенский сговор 1938 года, когда лидеры Великобритании и Франции дали "зеленый свет" планам нацистов по расчленению Чехословакии, тогда как СССР открыто выступил в защиту Праги. "До самого последнего момента СССР не оставлял попыток наладить диалог с Великобританией и Францией для совместного противодействия нацистской Германии. Свидетельство тому - трехсторонние англо-франко-советские переговоры, продолжавшиеся вплоть до второй половины августа 1939 года, - напомнил Лахонин. - Однако западные страны фактически саботировали данный процесс, стремясь в случае нападения Гитлера на СССР свести свои обязательства к минимуму".

В этих условиях, обратил внимание автор, заключение договора о ненападении стало для Советского Союза "суровой необходимостью, вынужденным и крайне тяжелым решением", учитывая безрезультатные переговоры с Великобританией и Францией и угрозу ведения войны на два фронта из-за боев против Японии на реке Халхин-Гол.

Помни, мир спасенный

Пресс-секретарь посольства РФ подчеркнул неприемлемость попыток принизить роль СССР в разгроме нацизма.

"Вне всякого сомнения победа была добыта общими усилиями союзников по антигитлеровской коалиции. В то же время не подлежит сомнению, что к лету 1944 года исход войны уже был предопределен победами Красной Армии над гитлеровцами под Сталинградом и Курском, в ходе которых агрессор потерял более двух миллионов человек, - отмечает Лахонин в статье. - Помощь от западных стран, полученная СССР в годы войны в рамках ленд-лиза, стала важным вкладом в борьбу против нацистских захватчиков. В России помнят об этих поставках, о чем неоднократно говорил и президент нашей страны Владимир Путин".

Сотрудничество Москвы и Вашингтона в годы войны "служит напоминанием, что только совместными усилиями возможно решать глобальные конфликты современности". "Попытки же представить Советский Союз "зачинщиком" Второй мировой войны оскверняют светлую память миллионов советских людей, благодаря подвигу которых страны Европы были спасены от нацистской оккупации", - заключил российский дипломат.