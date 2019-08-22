В Ставропольском крае началась иммунизация против гриппа

СТАВРОПОЛЬ, 22 августа. /ТАСС/. Иммунизация против гриппа началась в Ставропольском крае. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе краевого Министерства здравоохранения.

"В Ставропольский край в рамках национального календаря профилактических прививок пришло 473,5 тыс. доз вакцины для иммунизации взрослого населения против гриппа <…> В целом иммунизацией от гриппа в нашем крае планируется охватить не менее 45% населения, в том числе детей, беременных женщин и людей старшего возраста", - уточняется в сообщении, распространенном журналистам.

Как правило, иммунизацию в предыдущие годы в регионе начинали в сентябре. В 2019 году вакцина поступила раньше. "В этом году мы имеем возможность начать прививочную кампанию от гриппа в более ранние сроки. Это гарантирует, что к ноябрю, когда обычно начинается эпидсезон, у нас будет "иммунная прослойка", благодаря которой мы снизим эпидемический порог заболеваемости", - приводятся в сообщении слова министра Виктора Мажарова.

Поступившая вакцина распределена между медицинскими учреждениями региона, проводить иммунизацию медики также будут во время выездов в сельские территории в рамках краевого проекта "За здоровье". В министерстве отмечают, что поступившая партия препарата была закуплена за счет федерального бюджета. Дополнительно планируется сделать закупки за счет краевого бюджета и средств работодателей.

В 2018 году прививки от гриппа на Ставрополье сделали 1,8 млн человек (42% населения края). Подъем заболеваемости в регионе отмечался в январе 2019 года, был приостановлен учебный процесс в нескольких школах и детских садах. Однако в краевом управлении Роспотребнадзора эпидемическую обстановку в регионе оценивали как стабильную, в том числе, благодаря проведенной прививочной кампании.