Жители ЦФО отметили День флага России автопробегом, премьерой песни и признаниями в любви

ВОРОНЕЖ, 22 августа. /ТАСС/. Тысячи жителей городов Центрального федерального округа (ЦФО) отметили День Государственного флага России признаниями в любви к своей стране, автопробегом с участием раритетного автомобиля "Победа", премьерой песни в честь триколора и рекордами. В Тамбове пронесли 89-метровое полотнище трех цветов флага России, а в Орле на асфальте нарисовали триколор площадью 35 квадратных метров.

"Более 60 автомобилей - каждый с несколькими флагами Российской Федерации - стартовали в 18:00 мск с Университетской площади в Воронеже и проехали через проспект Революции, к Северному мосту и на Адмиралтейскую набережную, где прошли построение и фотосессия порядка 200 участников", - рассказал ТАСС Максим Оконь, один из организаторов акции отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Воронежской области.

Пробег длиной в 70 лет

Возглавил колонну в Воронеже раритетный автомобиль "Победа" 1949 года, за рулем которого проехал Валерий Анищев. "Участием в праздновании Дня флага России я отмечаю 70-летний юбилей своей "Победы", - сказал он. Финишировали участники автопробега Адмиралтейской набережной, где в XVIII веке император Петр I создал первый военный флот России и был спущен на воду первый линейный корабль - "Гото Предистинация".

В Кольцовском сквере в это время стартовал концерт Воронежского русского народного хора имени Константина Массалитинова. Его плясовые песни "На Воронежских просторах", "Воронежские хороводы", знаменитые воронежские частушки собрались послушать сотни человек. В этом народном хоре в середине прошлого века выступала легендарная исполнительница частушек Мария Мордасова: окна ее квартиры, где сейчас находится музей народной певицы, выходят на Кольцовский сквер.

С любовью к России

В городском парке культуры и отдыха Орла десятки людей нарисовали цветными мелками на асфальте огромный российский триколор, написав рядом: "Верю в Россию" и "Люблю свою страну". К 15 студентам-активистам "Молодежки ОНФ", которые придумали акцию, присоединились горожане разных возрастов, самой младшей из них не исполнилось и трех лет. "У нас получился флаг 35 квадратных метров: рисовал его не только наш актив, но и горожане - родители с детьми, пожилые люди, даже самые маленькие детки отметились. Очень позитивное мероприятие получилось", - рассказала ТАСС координатор "Молодежки ОНФ" в Орловской области Татьяна Рыманова.

Во Владимире и Гусь-Хрустальном акция прошла в центре городов в формате викторины, в которой приняли участие более 100 жителей региона. "Члены нашей команды задавали вопросы об истории российского флага, а окончании опроса его участники получили в подарок ленты с триколором и символику "Молодежки ОНФ", - рассказала ТАСС региональный координатор движения во Владимирской области Алена Бойкова.

Музыкальный подарок

В Тамбовской области в праздник волонтеры также раздавали ленточки цветов российского флага, а в центре Тамбова активисты развернули на всю улицу флаг-рекордсмен длиной 89 метров и флаг с гербами всех тридцати муниципальных образований области. Торжества завершились премьерой песни о символе государства, музыку к которой написал руководитель Губернаторского духового оркестра Петр Сосновский, слова - Александр Митрофанов, а партитуру для оркестра - заслуженный артист России Александр Халилов, преподаватель Военного института (военных дирижеров) Военного университета Минобороны РФ и брат военного дирижера, композитора, народного артиста России Валерия Халилова, который до своей гибели в 2016 году был руководителем фестиваля духовых оркестров в Тамбове.

День государственного флага РФ

В России 22 августа отмечается День государственного флага. Отцом российского триколора считается Петр I. Он сам начертал образец и определил порядок горизонтальных полос. Официальный статус флаг приобрел в 1896 году.

В Советской России более 70 лет государственным флагом являлся красный стяг. Триколор вернули в августе 1991 года. День государственного флага России начали отмечать в 1994 году. 25 декабря 2000 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон "О государственном флаге Российской Федерации".