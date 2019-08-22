Reuters: в Индии предложили запретить электронные сигареты

ТАСС, 22 августа. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Индии предложило запретить производство, импорт и продажу электронных сигарет на всей территории страны и ввести наказание вплоть до тюремного заключения за нарушение этого запрета. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на докладную записку индийского Минздрава, представленную на рассмотрение правительства.

Минздрав Индии пришел к выводу, что запрет электронных сигарет нужен для того, чтобы не допустить их использование детьми и подростками, которое, по мнению экспертов ведомства, рискует принять масштабы эпидемии. "Электронные сигареты и подобные технологии, которые стимулируют употребление табака, либо пагубно влияют на общественное здоровье, наносят вред как активным, так и пассивным курильщикам", - цитирует Reuters документ индийского Минздрава.

В докладной записке предлагается ввести тюремное заключение сроком до трех лет и штраф в размере 500 тыс. индийских рупий ($7000) в качестве наказания за повторное нарушение запрета на производство, импорт и продажу электронных сигарет. Для тех, кто будет уличен в нарушении этого запрета в первый раз, предлагается менее суровая кара: до года тюрьмы или 100 тыс. рупий ($1400) штрафа.

Минздрав Индии предлагает правительству принять указ о временном запрете электронных сигарет, который впоследствии может стать постоянным, если такую меру одобрит парламент. Неясно, намерено ли индийское правительство последовать этой рекомендации и принять такой декрет.

Производители электронных сигарет (вейпов) и некоторые эксперты считают, что их употребление наносит меньший вред здоровью, чем курение обычных сигарет, так как смеси для вейпов не содержат канцерогенных (вызывающих рак) смол, в отличие от табака. Однако некоторые эксперты, мнение которых разделяет индийский Минздрав, считают, что молодые люди, начинающие курить вейпы, после этого начинают курить обычные сигареты. "Существуют свидетельства в пользу того, что эти изделия (электронные сигареты - прим. ТАСС) способствуют дальнейшему употреблению табачных изделий и вызывают у подростков и молодых людей зависимость от никотина", - говорится в докладе индийского министерства здравоохранения.

В Индии, население которой составляет 1,35 млрд человек, насчитывается 106 млн взрослых курильщиков. По численности людей, употребляющих табак, эта страна занимает второе место после Китая. Каждый год 900 тыс. индийцев умирают от болезней, возникновение которых связано с курением табака. Власти 16 из 29 штатов и семи административных территорий Индии ввели запрет на электронные сигареты, однако общенационального запрета на них в стране пока нет. Reuters отмечает, что введение такой меры в Индии может стать ударом для американских компаний, которые планируют продавать электронные сигареты на рынке Индии, таких как Juul Labs и Philip Morris.