Число сирот в спецучреждениях Нижегородской области сократилось на 53% за пять лет

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Число детей-сирот, находящихся в специализированных учреждениях Нижегородской области, сократилась на 53% за пять лет. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона по итогам первого дня окружного совещания руководителей организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которое организовано Минпросвещения РФ.

"Благодаря принимаемым мерам за последние пять лет в Нижегородской области на 53% уменьшилась численность детей, находящихся в учреждениях [для сирот] - с 1765 до 828. Кроме того, на 55% сократилось число детей, состоящих на учете в государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей - с 2112 до 944", - указано в сообщении.

По словам заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Гнеушева, на сегодняшний день в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, по Нижегородской области находится информация о 882 детях. В основном это дети старше 14 лет, более чем у 40% из них есть инвалидность.

"Общество по-другому стало относиться к проблеме детей-сирот. Люди стали проявлять свою гражданскую позицию и стараются помочь самым незащищенным, стало не стыдно признаться, что ты усыновил ребенка, что взял на себя обязательство воспитать приемных детей. Сегодня только на учете у регионального оператора банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, стоит на учете 475 семей, а это значит, что как минимум 475 детей в скором времени найдут свою семью", - цитирует пресс-служба Гнеушева.

Участники окружного совещания, которое проходит в Нижегородской области 22-23 августа, обсуждают вопросы, касающиеся деятельности организаций для детей-сирот, об устройстве в них несовершеннолетних детей, а также правовых и социально-психологических основ реформирования этих организаций.