Активисты "Российского движения школьников" встретили триколор на четырех рубежах страны

СОЧИ, 22 августа. /ТАСС/. Активисты "Российского движения школьников" (РДШ) провели в День государственного флага акцию "Под флагом России", во время которого ребята встретили российский триколор на востоке, севере, юге и западе страны. Об этом рассказала ТАСС PR-менеджер Всероссийского проекта "Российское движение школьников - Территория самоуправления" Дарья Гаврина.

По ее словам, в акции приняли участие ребята из Камчатского и Калининградского отделений РДШ, а также участники детской экспедиции к Северному полюсу и смены во Всероссийском детском центре "Орленок". "Первыми День Государственного флага встретили участники смены РДШ на Камчатке, которые собрались ранним утром перед восходом солнца и под звуки гимна приветствовали флагами России новый день. Позже в порт Мурманска вошел атомный ледокол "50 лет Победы", на борту которого 68 детей вернулись из путешествия на Северный полюс, где они развернули флаг России размером 12 на 18 метров. В Мурманск флаг-покоритель полюса вернулся реющим на верхней палубе ледокола, а дети-участники экспедиции вывесили флаги своих регионов. Так участники экспедиции отметили День Государственного флага и свое возвращение на родную землю", - сказала Гаврина.

Северную акцию поддержали и на юге, в центре "Орленок" в Туапсинском районе Краснодарского края, где сейчас проходит смена "РДШ - Территория самоуправления". "Здесь школьники приветствовали государственный флаг на море. Ребята, представляющие 60 регионов России, выстроились на набережной, начиная с восточных и заканчивая западными регионами. Школьники пронесли большой флаг над всеми участниками", - добавила Гаврина.

Завершилась акция в Калининграде, где в рамках открытия летней тематической смены РДШ "Траектория" прошел танцевальный флешмоб "Я люблю тебя, Россия!" и познавательная игра "Путешествие под флагом России".

День государственного флага РФ установлен 20 августа 1994 года указом президента России и ежегодно отмечается 22 августа. Государственный флаг - один из официальных символов страны. Историческим государственным флагом России считается бело-сине-красное полотнище, которое впервые было поднято на первом русском корабле "Орел" во время царствования Алексея Михайловича в 1667 году. Белая полоса означала Свободу, синяя - Богородицу, красная - Державность.