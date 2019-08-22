Суд Москвы не стал продлевать арест Навальному на день, проведенный в больнице

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Симоновский суд Москвы не стал продлевать срок административного ареста блогеру Алексею Навальному на один день, который он провел в больнице. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд не нашел оснований для приостановления ареста Навального на 18 часов. Срок ареста ему не продлен", - сказала собеседница агентства. Блогер должен выйти из спецприемника в пятницу.

Ранее по просьбе ТАСС ситуацию с продлением ареста Навальному прокомментировал его адвокат Вадим Кобзев. По его словам, поводом для продления срока административного ареста послужили документы, ранее поступившие в спецприемник из медучреждения, в которых говорится о необходимости рассмотрения вопроса о приостановке ареста его клиента на период нахождения Навального в больнице.

24 июля Симоновский суд Москвы назначил 30 суток административного ареста Навальному, он был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 20.2 КоАП ("Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга"). Из административного дела следует, что Навальный в ходе санкционированного митинга 20 июля призывал граждан к участию в несанкционированной акции 27 июля за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Кроме того, такие же призывы он разместил на своей странице в Facebook.

28 июля блогер был доставлен из изолятора в больницу имени В. В. Виноградова в Москве после жалоб на проблемы со здоровьем. Как рассказала ТАСС его пресс-секретарь, он был госпитализирован с острой аллергической реакцией, отеком лица и покраснением кожных покровов. 29 июля Навальный был выписан из больницы и доставлен в изолятор для дальнейшего отбывания административного ареста.