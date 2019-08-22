Новосибирск будет привлекать азиатских студентов с помощью международного форума

НОВОСИБИРСК, 22 августа. /ТАСС/. Новосибирская область планирует увеличить количество иностранных студентов, для этого международным делегациям на форуме "Азиатские встречи" в конце августа презентуют образовательные программы вузов. Об этом в региональном пресс-центре ТАСС сообщил начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Люлько.

"Факты показывают, что Новосибирск существенно опережает все сибирские города в области образования, но мы отстаем по таким показателям, как количество иностранных студентов. Я думаю, что наш форум ["Азиатские встречи"] позволит это преодолеть. Мы хотели показать уникальность в получении образования в Новосибирске, начиная с детского сада, с младшего школьного возраста: это детский технопарк, потом физико-математическая школа, далее уникальный опыт подготовки кадров в Новосибирском госуниверситете", - отметил Люлько, уточнив, что иностранные делегации посетят и другие вузы города.

По его словам, на форум прибудут 30 представителей зарубежных стран, при этом самой многочисленной станет делегация из Камбоджи в составе 13 человек во главе с вице-губернатором Пномпеня. "В ходе форума планируется подписание соглашения между Ангкорским университетом (город Сиемреап, Камбоджа - прим. ТАСС) и Новосибирским государственным университетом экономики и управления, а также подписание соглашения о сотрудничестве в области образования между аймаками (название административно-территориальной единицы первого уровня в Монголии - прим. ТАСС) и Сибирским институтом управления - филиалом РАНХиГС", - добавил Люлько.

Он также отметил, что на форуме предполагается подписание протокола о намерениях по установлению дружеских отношений между Новосибирском и Пномпенем. По его мнению, в перспективе города "могут выйти на побратимские связи".

В Новосибирской области ежегодно обучаются около 8 тыс. иностранных студентов, большая часть из них - представители азиатских стран. Как пояснил в пресс-центре ТАСС председатель Совета ректоров вузов Новосибирской области Николай Пустовой, к 2021 году это число должно увеличиться на 1,5-2 тыс.

О форуме

Международный форум "Азиатские встречи" пройдет в Новосибирске с 28 по 30 августа. Его цель - развитие торгово-экономических связей, расширение сотрудничества в сфере образования со странами Юго-Восточной Азии и реализация совместных инвестиционных проектов.