Ивана Мельникова избрали председателем Общества российско-китайской дружбы

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Первый вице-спикер Госдумы, первый зампред ЦК КПРФ Иван Мельников избран новым председателем Общества российско-китайской дружбы (ОРКД), сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе политика.

"22 августа на расширенном заседании... был избран новый председатель центрального правления ОРКД. Им стал первый заместитель председателя Государственной думы, первый заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников. Его кандидатуру поддержали единогласно", - говорится в сообщении.

"Для меня большая честь - быть избранным председателем общества дружбы России и Китая... Сегодня отношения России и Китая находятся на небывалом ранее пике развития, наше стратегическое партнерство очень активно и динамично развивается. Я хорошо знаю это направление, так как в Государственной думе много лет курирую межпарламентские связи наших стран", - отметил сам Мельников.

По мнению политика, сегодня первоочередно важно переносить в общество двух государств "ту атмосферу дружбы, доверия и взаимопонимания, которая установилась между первыми лицами государств, между парламентами". "Тут есть резервы, которые мы вместе можем раскрывать", - считает Мельников.

Предыдущий председатель общества, на тот момент сенатор Дмитрий Мезенцев возглавил его 6 июня 2016 года. 30 апреля этого года Мезенцев был назначен послом России в Белоруссии, в связи с чем сложил свои полномочия председателя ОРКД, уточнили в пресс-службе Мельникова.

29 октября 1957 года в Москве было проведено учредительное собрание с целью создания Общества советско-китайской дружбы (ОСКД), что отражало многолетние симпатии народов СССР и Китая, говорится на официальном сайте организации. В ноябре 1992 года состоялась учредительная конференция Общества российско-китайской дружбы, ставшего правопреемником ОСКД.