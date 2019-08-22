NYT: в США более 40 городов подверглись кибератакам с применением вирусов-вымогателей

НЬЮ-ЙОРК, 22 августа. /ТАСС/. Хакеры подвергли в 2019 году кибератакам более 40 американских городов, властям некоторых из них из-за этого пришлось выплатить сотни тысяч долларов. Об этом говорится в статье, опубликованной в четверг в газете The New York Times.

Как отмечает издание, в большей части указанных случаев киберпреступники применили так называемые вирусы-вымогатели. Это программы, предназначенные для шифрования без ведома пользователя файлов, хранящихся на атакованных компьютерах. Хакеры обычно требуют от владельцев устройств заплатить криптовалютой за расшифровку данных.

Согласно приведенным данным, в числе городов, о которых идет речь, Балтимор (штат Мэриленд), Олбани (штат Нью-Йорк) и Ларедо (штат Техас). Как констатирует издание, хакеры также выводят из строя компьютерные системы, которые применяет полиция, городские советы, суды, больницы, библиотеки.

В публикации отмечается, что наиболее уязвимыми являются небольшие американские города, где работа различных служб в значительной степени зависит от компьютеров, однако средств на обеспечение кибербезопасности не хватает. По сведениям газеты, власти небольшого города Лейк-Сити (штат Флорида), в частности, были вынуждены заплатить вымогателям $460 тыс. за расшифровку данных, поскольку самостоятельное восстановление систем обошлось бы им дороже.

Власти Балтимора, как сообщает издание, к примеру, в мае 2019 года отказались выплатить $76 тыс. в по требованию хакеров за расшифровку данных. В конечном счете им удалось восстановить работу компьютерных систем, однако на это израсходовали около $5,3 млн. Финансовые потери для города с учетом упущенной из-за неисправности компьютеров выручки составили более $18 млн. В Атланте (штат Джорджия) в 2018 году также отказались предоставить хакерам $51 тыс., стоимость восстановления компьютеров и данных оценили в $17 млн.

Согласно приведенным в публикации данным, значительную часть кибератак осуществляют из Восточной Европы, с территории Ирана, а также самих США.