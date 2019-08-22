Медведев назвал привычку учиться самым полезным навыком в XXI веке

КАЗАНЬ, 22 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает самым полезным навыком человека привычку учиться. Об этом он заявил на церемонии открытия мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills.

"Здесь [в движении WorldSkills] можно получить самый полезный навык для человека XXI века - привычку учиться, чтобы найти профессию по душе и стать в ней настоящим мастером".

Глава кабмина подчеркнул, что Россия очень гордится тем, что принимает чемпионат. "WorldSkills давно стал гораздо больше, чем просто конкурс среди молодежи, фактически это чемпионат будущего, - сказал он. - Здесь люди из разных стран, разных культур могут вместе работать, конкурировать и, конечно, общаться. Это будущее, в котором есть место для творчества, открытий и, конечно, для дружбы и новых побед". По словам премьера, движение WorldSkills дает энергию для создания современного образования, интерес к профессиям, причем не только среди молодежи, а также прививает умение применять теорию на практике.

Медведев пожелал участникам соревнований успешных выступлений и победы над своим волнением. "Просто поверьте в себя, и у вас все получится", - заключил он.