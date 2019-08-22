В Португалии готовы принять часть мигрантов с судна Ocean Viking

МАДРИД, 22 августа. /ТАСС/. Правительство Португалии заявило в четверг, что готово принять 35 из 356 мигрантов с судна Ocean Viking. Об этом сообщило агентство EFE.

По его информации, власти республики решили пойти на данный шаг по просьбе Еврокомиссии. Помимо Португалии, свою готовность принять нелегалов выразили Германия, Люксембург, Румыния и Франция. Сейчас судно находится между Мальтой и итальянским островом Лампедуза и уже десять дней ждет разрешения на вход в порт какой-либо европейской страны.

Ранее сообщалось, что Ocean Viking готово принять международно признанное Правительство национального согласия (ПНС) Ливии. В таком случае мигранты будут доставлены в Триполи. В то же время спецпосланник Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев по ситуации в Центральном Средиземноморье Венсан Коштель заметил, что Ливия, где идут бои, "не может считаться безопасной гаванью, и никто не должен быть туда возвращен".