Бастрыкин: покоривший Эльбрус спецназовец-инвалид из Петербурга пополнил ряды академии СК

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Бывший сотрудник спецназа "Тайфун", инвалид-колясочник Николай Евтух из Петербурга, покоривший в начале недели Эльбрус, пополнил ряды сотрудников Санкт-Петербургской академии Следственного комитета России. Об этом говорится в сообщении СК РФ, распространенном в четверг.

"Николай Евтух пополнил ряды сотрудников Санкт-Петербургской академии Следственного комитета России. Этот человек - истинный патриот Отечества, для которого честь мундира и верность долгу не пустые слова, а смысл жизни. Он проявил себя как мужественный офицер в боях против бандформирований, защищая интересы граждан и государства, и как верный товарищ для своих сослуживцев, которые и теперь поддерживают друг друга в жизни", - приводит пресс-служба СК слова председателя ведомства Александра Бастрыкина.

Бастрыкин также отметил мужество Евтуха при восхождении на Эльбрус. Преодолев затяжной подъем, участники восхождения покорили высоту и водрузили на вершине флаг Следственного комитета России.

Кавалер ордена Мужества Николай Евтух и его сослуживцы по отряду спецназа "Тайфун" совершили восхождение на самую высокую гору Европы. После подъема на Эльбрус на высоту 5,6 тыс. метров группа успешно спустилась и в среду, 21 августа, вечером прилетела в петербургский аэропорт "Пулково".