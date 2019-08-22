Глава АСИ заявила, что WorldSkills дал серьезный толчок в популяризации рабочих профессий

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. /ТАСС/. Движение и конкурс WorldSkills помогли создать интерес у российской молодежи к рабочим профессиям, иначе взглянуть на систему среднего профессионального образования как учащимся, так и работодателям, запустить переоснащение коллежей по всей России, сказала ТАСС в четверг руководитель Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

"Конкурс WorldSkills дал серьезный толчок в популяризации [рабочих профессий], в переоснащении колледжей оборудованием, это стало приоритетом для нашей страны. И ребята видят истории успеха, когда за них конкурируют, когда они могут получать достойную заработную плату. Вот это - результат того, что происходит в Казани", - сказала Чупшева.

Она отметила серьезный рост интереса молодежи в России к рабочим профессиям по сравнению, например, с ситуацией 10-летней давности. По мнению Светланы Чупшевой, у российской молодежи появилось осознание, что получить рабочую профессию перспективно. Что касается предприятий, то они начали отходить от системы самостоятельной подготовки кадров.

"Компании последние десятилетия, кто понимал серьезность проблемы, они самостоятельно договаривались либо с колледжем, либо с вузом, формировали там свои кафедры, финансировали и под себя уже готовили специалистов. Сегодня, да, это остается, но уже в меньшей степени востребовано, потому что система работает сегодня так, что можно получить эти кадры уже через систему подготовки WorldSkills", - добавила собеседница агентства.

Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills проходит в Казани с 22 по 27 августа. Участие в нем принимают 1,3 тыс. молодых профессионалов из 63 стран. Состязания пройдут по 56 компетенциям, Россию представляют 63 конкурсанта.

WorldSkills International - международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Россия вступила в WorldSkills в 2012 году.

Движение WorldSkills в России

Инициатором вступления России в движение WorldSkills стало Агентство стратегических инициатив. В апреле 2012 года Россию посетил президент WorldSkills Саймон Бартли. Итогом визита стала договоренность о включении России в международную организацию, в мае 2012 года председатель наблюдательного совета АСИ Владимир Путин поручил организовать всю необходимую для этого работу. 17 мая 2012 года в рамках генеральной ассамблеи ассоциации WorldSkills International (WSI) Россия была официально принята в члены этой международной организации.

Впервые в международных соревнованиях профессионального мастерства Россия приняла участие в 2013 году. Агентство стратегических инициатив выступило соучредителем Союза "Молодые профессионалы", который выступает оператором движения в России.