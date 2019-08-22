День флага во Владикавказе отметили национальным танцем

ВЛАДИКАВКАЗ, 22 августа. /ТАСС/. Триколор длиной 25 метров развернули в День Государственного флага Российской Федерации на площади Свободы во Владикавказе. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе министерства Северной Осетии по вопросам национальных отношений.

"Дети из разных ансамблей, одетые в белые, синие и красные майки, <...> исполнили танец и растянули на площади 25-метровый российский триколор", - говорится в сообщении.

Также на площади прошел концерт с розыгрышем призов и подарков. Победителями стали зрители, правильно ответившие на вопросы о российском флаге.

Кроме того, представители команды "Молодежки ОНФ" в Северной Осетии совместно с республиканским Комитетом молодежи провели акцию "Россия в каждом окне". При участии сотрудников и юных подопечных Дворца молодежи организаторы мероприятия украсили в честь праздника фасад здания Дворца молодежи цветами российского флага, нарисовали большой триколор, а также исполнили национальный танец "Симд".

22 августа отмечается День Государственного флага России в соответствии с указом президента РФ от 20 августа 1994 года "в связи с восстановлением 22 августа 1991 года исторического российского трехцветного государственного флага".