Власти Петербурга к 1 сентября введут 9 новых школ и откроют 83 после ремонта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга готовят к открытию 1 сентября 9 новых школ, еще 83 здания будут введены после ремонта. Всего в новом учебном году в городе примут учеников 684 школы, сообщил в эфире телеканала "78" врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

"Большая работа проделывается, чтобы подготовить школы к новому учебному году. Мы в этом году отремонтировали 83 школы, ввели 9 новых школ, до конца года введем еще 2 школы. На сегодняшний день практически все школы готовы, есть какие-то небольшие недоделки. Коллективы всех школ работают, готовятся к тому, чтобы дети пришли заниматься", - сообщил Беглов.

По данным врио губернатора, в школы Петербурга в этом году придут учиться 511 тысяч 380 детей, в том числе 60 тысяч первоклассников. "Отрадная цифра для нас, что ежегодно прирастает порядка 20 тысяч школьников, и в течение 5 лет нам надо построить 169 детских садов и 84 школы", - сказал он.

Ранее врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщал, что в городе темпы ввода жилья пока значительно опережают строительство социальной инфраструктуры. По оценкам властей, Петербургу до 2024 года потребуются 309 млрд рублей, чтобы ликвидировать дефицит в объектах социальной инфраструктуры.