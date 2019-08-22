Романцевские озера в Тульской области очистят от мусора в ходе акции "Вода России"

МОСКВА, 23 августа. Добровольцы очистят в пятницу от мусора голубые Романцевские озера в Тульской области. По данным пресс-службы федеральной целевой программы "Вода России", в мероприятии примут участие более 300 добровольцев совместно с представителями Минприроды, Росводресурсов и правительства Тульской области. Уборка пройдет в формате командного соревнования с применением технологии раздельного сбора мусора, говорится в сообщении.

Участниками соревнования по уборке берегов станут 25 команд, в составе которых добровольцы, местные жители, представители исполнительной власти и предприятий. Для всех добровольцев на берегах водоема будет организована концертная программа, работа торговых и выставочных площадок, бесплатное мороженое и полевая кухня. Присоединиться к акции "Вода России" могут все желающие при помощи официального сайта акции чистыеберега.рф.

"Качественно новый уровень проведения мероприятий акции - это очередное доказательство тому, что ценность экологии водоемов, прибрежных территорий, рекреационных мест для наших граждан очень высока. Нацпроект "Экология" объединяет сотни тысяч человек, предлагая каждому внести вклад в сохранение бесценных водных богатств для будущих поколений", - отметил глава Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов.

Тульская область традиционно входит в десятку лучших регионов - участников всероссийской акции "Вода России". В 2018 году более 100 добровольцев в составе 20 команд уже выходили на уборку берегов Романцевских озер. Тогда участниками акции было собрано более 100 мешков мусора.

Романцевские озера - это выработанные карьеры Ушаковского угольного разреза - одно из самых красивых мест Тульской области, ставшее в 2018 году особо охраняемой природной территорией местного значения.