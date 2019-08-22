В ФРГ указали на "неизмеримые жертвы" советского народа ради победы над нацизмом

БЕРЛИН, 23 августа. /ТАСС/. Победа над германским национал-социализмом была добыта при "неизмеримых жертвах" советского народа. Об этом заявил в пятницу немецкий депутат, уполномоченный по межобщественному сотрудничеству с Россией, странами Центральной Азии и "Восточного партнерства" Дирк Визе. Его слова распространил МИД ФРГ.

Таким образом он прокомментировал 80-летие заключения договора о ненападении между Советским Союзом и фашистской Германией в 1939 году, а именно - секретный протокол данного пакта. Он напомнил, что после заключения этого договора "в очередной раз была насильственно разделена Польша", а немецкая сторона начала Вторую мировую войну. "Немецкая агрессия не обошла стороной Советский Союз. Победа союзников над национал-социализмом была добыта при неизмеримых жертвах именно в Советском Союзе", - сказал он.

Секретный протокол пакта о ненападении он назвал "низшей точкой" германо-советской дипломатии.

"Немцы осознают свою историческую ответственность. Мы не можем и не собираемся от нее отворачиваться или же ставить под сомнение", - добавил Визе. По его словам, Германия хочет предпринимать действия ради мира в Европе и выступает против разделительных линий на континенте.

Пакт о ненападении

Договор о ненападении между СССР и нацистской Германией, также известный как пакт Молотова-Риббентропа, был подписан в Москве 23 августа 1939 года председателем Совета Народных Комиссаров СССР, народным комиссаром по иностранным делам Вячеславом Молотовым и министром иностранных дел Германии Иоахимом фон Риббентропом.

Стороны обязались воздержаться от нападения друг на друга и соблюдать нейтралитет в случае нападения третьей стороны на одно из государств - участников договора. Параллельно с переговорами о пакте СССР участвовал в переговорах с Великобританией и Францией в Москве, целью которых было заключение трехстороннего договора о взаимопомощи. К пакту о ненападении прилагался секретный дополнительный протокол о разграничении советской и германской сфер влияния в Восточной Европе в случае территориально-политического переустройства.

Документ предусматривал включение Латвии, Эстонии, Финляндии, восточных областей Польши, а также Бессарабии в сферу интересов СССР. Литва и западная часть Польши были отнесены в сферу интересов Германии.