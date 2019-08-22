Суд в Калининграде прекратил дело против главы "Экозащиты" об уклонении от штрафов

КАЛИНИНГРАД, 23 августа. /ТАСС/. Калининградский областной суд прекратил административное дело, возбужденное против главы "Экозащиты" Александры Королевой службой судебных приставов по обвинению в злостном уклонении от уплаты штрафов. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе суда.

"Решением Калининградского областного суда от 22 августа 2019 года постановление начальника отдела - старшего судебного пристава отдела судебных приставов Московского района Калининграда от 29 мая 2019 года по делу об административном правонарушении и решение судьи Московского районного суда Калининграда от 27 июня 2019 года, вынесенные в отношении председателя КРОО "Экозащита!-Женсовет" Королевой Александры Евгеньевны, отменены", - говорится в ответе пресс-службы на запрос агентства. Дело было возбуждено по части 1 статьи 17.14 КоАП РФ "О наложении административного штрафа за нарушение должником законодательства об исполнительном производстве", уточнили в пресс-службе.

Областной суд своим решением признал, что Королева, будучи руководителем организации, не уклонялась от уплаты штрафа в 10 тыс. рублей, а фактически не могла выполнить предписание, сказал ТАСС представитель организации в Москве Владимир Сливяк. "Мы не имели права целевые средства тратить на оплату штрафов, это не допускается по закону", - пояснил он, подчеркнув, что никаких других денег у "Экозащиты", которая является некоммерческой организацией "никогда не было".

На основании документов, по которым было принято решение о взыскании штрафа по административному делу, против Королевой было возбуждено пять уголовных дел по части 2 статьи 315 УК РФ ("Неисполнение решения суда или иного судебного акта"), из-за которых она покинула Россию и попросила политического убежища в Германии. "Мы считаем, что их незаконно открыли, для этого не было оснований", - сказал собеседник агентства, добавив, что "Экозащита" намерена обжаловать эти решения в суде на предстоящей неделе.

По данным "Экозащиты", Министерство юстиции РФ инициировало против нее 28 дел из-за нарушений закона об иностранных агентах со штрафными санкциями. Со счетов организации уже снято порядка 460 тыс. рублей пожертвований в счет их погашения. Невыплаченными остаются еще более 400 тыс. рублей, сказал Сливяк. Организация настаивает на том, что не является иностранным агентом, подчеркнул собеседник.

"Экозащита" - экологическая общественная организация, основанная в конце 1989 года в Калининграде. Ее подразделения работают также в Москве, Екатеринбурге, Вильнюсе.