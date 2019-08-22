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Акции протеста в Гонконге

Google удалила 210 YouTube-каналов, публиковавших видео о протестах в Гонконге

Представитель компании Шейн Хантли заявил, что создатели удаленных каналов использовали специальные средства, чтобы скрыть их происхождение
Описание
© AP Photo/Marcio Jose Sanchez

НЬЮ-ЙОРК, 23 августа. /ТАСС/. Американская корпорация Google удалила 210 каналов на видеохостинге YouTube, пользователи которых распространяли видео, связанные с протестами в Гонконге. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг на информационной странице компании.

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"Ранее на этой неделе в рамках борьбы с координированными операциями по оказанию влияния мы отключили 210 YouTube-каналов, обнаружив, что они согласованно действуют в масштабах сети, публикуя видео, относящиеся к продолжающимся протестам в Гонконге", - говорится в заявлении руководителя группы анализа угроз компании Google Шейна Хантли. По его словам, создатели удаленных каналов использовали специальные средства, в том числе VPN-сервисы, чтобы скрыть их происхождение, а также другую деятельность, имеющую отношение с согласованными операциями.

Более двух месяцев назад в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который направлен на то, чтобы наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну протестов.

В ближайшие дни продемократические активисты созывают новые демонстрации. В частности, в пятницу вечером десятки тысяч человек планируют взяться за руки и образовать многокилометровые живые цепи вдоль трех веток метро Гонконга.

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СШАКитайАкции протеста в Гонконге
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